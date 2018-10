Marc-Olivier Fogiel : Sa bataille pour que Lily devienne légalement sa fille

Ce livre, Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? publié le 3 octobre 2018 aux éditions Grasset, Marc-Olivier Fogiel ne l'a surtout pas pensé comme un discours politique mais plus simplement comme le récit d'histoire personnelle, la sienne. A 49 ans, l'incontournable journaliste qui officie à la radio sur RTL et à la télévision avec Le Divan, sur France 3, est l'heureux papa de deux filles nées par GPA (gestation pour autrui) : Mila, 7 ans et Lily, 5 ans. Une famille qu'il présente cette semaine en couverture de Paris Match, exposant son clan comme jamais.

Si Marc-Olivier Fogiel sait que sa situation a facilité l'accès à la parentalité, il a malgré tout rencontré des difficultés, notamment administratives. Parce qu'il est le père biologique de Mila et son mari François celui de Lily, les deux fillettes n'ont pas tout de suite été reconnues comme soeurs aux yeux de la loi. L'obtention officielle de ce lien de parenté, par la délivrance d'un livret de famille, a pris plusieurs années. France Dimanche reprend des propos de Marc-Olivier Fogiel tenus dans Le Parisien à ce sujet. "C'a été une émotion forte, car les filles étaient enfin soeurs et ont pu porter le même nom. Ma petite dernière, pour qui, j'étais un étranger aux yeux de la loi, est enfin devenue ma fille. C'est aussi le cas pour mon aînée vis-à-vis de mon mari", a-t-il partagé. Son mariage avec François célébré en décembre 2013 à Paris, par Bertrand Delanoë, a permis cette reconnaissance qui aura pris cinq ou six ans.

Marc-O, François, Mila et Lily ont créé une belle famille qui inclut également Michelle, l'Américaine qui a porté Mila et Lily. Ils la rejoigne tous les quatre chaque année pour passer Noël à Miami avec sa famille à elle. "Contrairement à ce que pensent les opposants à la GPA, nos filles savent très bien comment elles sont nées. Elles ne sont pas du tout perturbées et même très matures pour leur âge", a-t-il tenu à témoigner.