Marc-Olivier Fogiel : Ses filles Mila et Lily à la chasse aux oeufs de Pâques

Quant à son désir de dire un peu plus la manière dont il vit avec son époux, cela découle d'une longue réflexion. Cet automne, Marc-Olivier Fogiel confiait dans TV Magazine qu'il aurait dû faire son coming out plus tôt : "Durant des années, on m'a proposé de faire mon coming out en une des magazines. J'ai toujours refusé, considérant qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Puis cet été, j'ai vu la couverture de Paris Match avec Stéphane Bern et son compagnon. J'ai d'ailleurs félicité Stéphane. Et je me suis dit que j'aurais dû accepter de faire ça, il y a longtemps. Il y a trop de gamins qui ont du mal à s'assumer. Dire simplement la façon dont on vit, ça peut aider les gens."