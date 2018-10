Marc-Olivier Fogiel, ses filles nées par GPA : "Dans leur coeur tout est clair"

Mercredi 3 octobre, Marc-Olivier Fogiel a sorti Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, un livre intime dans lequel il évoque sa double paternité par GPA. Il a toujours été transparent avec ses filles : Mila (7 ans) et Lily (5 ans) savent parfaitement comment elles sont nées, et chaque année toute la petite famille rend visite à Michelle, leur "femme" porteuse. Le livre sort d'ailleurs avec "l'assentiment" des deux enfants qui ont tout de même demandé à leur père d'enlever quelques passages.

Très à l'aise avec cette situation, Mila et Lily sont donc ouvertes sur le sujet et ne souffrent pas de moqueries, contrairement à ce que certains peuvent penser. "On les interroge souvent. Elles en parlent très facilement, car dans leur coeur tout est clair. Les enfants sont bien plus ouverts qu'on veut le croire. Et les parents aussi quand ils font face à une réalité et pas à un fantasme. Si elles souffrent d'un truc, c'est de ma notoriété", a déclaré Fogiel au Parisien.

Pour les "filles aux deux papas", comme le chante Dave, parrain de Mila,"il n'y a pas de 'vrai' papa ou de papa de seconde classe". "Mila m'appelle papa et mon mari [François Roelants, NDLR], Dadou. Lily m'appelle daddy et mon mari, papa. En somme, elles appellent papa le père génétique. J'y avais réfléchi avec un psy qui m'a dit que c'était important de savoir qui était le papa génétique. Elles ne font pas de hiérarchie", poursuit-il.

Au sein de la famille, tout est donc bien défini contrairement à la loi. Comme le déplore Marc-Olivier Fogiel, les démarches pour la reconnaissance du deuxième père sont trop compliquées. Il explique : "La réglementation actuelle est imbitable et appliquée différemment selon les départements. Les enfants nés de GPA n'ont pas tous les mêmes droits. Ils ne doivent pas pâtir de leur mode de procréation." L'homme de 49 ans se bat donc pour que les procédures soient simplifiées. Un combat qui risque d'être compliqué...

La démarche de l'animateur d'évoquer son parcours touche de nombreuses personnalités. Elles sont en effet nombreuses à saluer le présentateur du Divan. C'est le cas tout particulièrement de son ami Mika, qui l'a félicité sur Twitter et sur Instagram en postant une photo de Marc-O avec son livre à la main.