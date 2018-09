Marc-Olivier Fogiel : Son combat pour devenir papa bientôt révélé dans un livre

Marc-Olivier Fogiel s'apprête à dévoiler un projet qui lui tient à coeur. Le 3 octobre 2018 sortira son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, aux éditions Grasset. Un ouvrage dans lequel l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL âgé de 49 ans raconte le combat que son époux François Roelants et lui ont mené pour devenir père.

En avril 2011, la vie de Marc-Olivier Fogiel prenait un autre sens puisqu'il a accueilli sa petite Mila (7 ans). Un rêve devenu réalité pour l'animateur et sa moitié. Et, deux ans plus tard, leur bonheur se multipliait avec l'arrivée de Lily (5 ans). Une famille pour laquelle il a décidé de lever un peu le pied afin de profiter au maximum des siens. Car devenir père n'a pas été une chose aisée pour le présentateur du Divan (France 3) et François Roelants. A deux reprises, le couple a eu recours à une GPA (la Gestation Pour Autrui) et s'est donc rendu aux Etats-Unis. Une expérience qu'il livrera en détails dans son livre.

"Il nous raconte les origines de cette décision, comment il a dépassé ses propres a priori et pris le parti de la famille. Les obstacles. Les inquiétudes. Les joies", précise la maison d'édition. Marc-O est également allé à la rencontre d'autres couples qui ont comme lui eu recours à la GPA pour devenir parents afin d'obtenir leurs témoignages et les mettre noir sur blanc dans son oeuvre.