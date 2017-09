Marc-Olivier Fogiel, son coming-out : "J'aurais dû le faire il y a longtemps..."

Vendredi 6 octobre 2017, Marc-Olivier Fogiel sera à l'honneur dès 21h sur C8 dans La Télé de Fogiel à l'occasion de ses 25 ans de carrière. En marge de cette grande soirée revenant sur ses séquences télé les plus mémorables, l'animateur d'On refait le monde et de RTL Soir a accepté de répondre aux questions de TV Magazine... même les plus intimes.

En effet, celui que l'on n'aura malheureusement pas le bonheur de retrouver pour Le Divan (France 3) cette saison a évoqué son coming out après avoir révélé qu'il préparait un livre d'enquête sur la gestation pour autrui (GPA). "Durant des années, on m'a proposé de faire mon coming out en une des magazines. J'ai toujours refusé, considérant qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Puis cet été, j'ai vu la couverture de Paris Match avec Stéphane Bern et son compagnon. J'ai d'ailleurs félicité Stéphane. Et je me suis dit que j'aurais dû accepter de faire ça, il y a longtemps", a reconnu Marc-Olivier Fogiel avec beaucoup d'honnêteté. Et le journaliste de 48 ans de poursuivre : "Il y a trop de gamins qui ont du mal à s'assumer. Dire simplement la façon dont on vit, ça peut aider les gens."

Ensuite, pour en revenir au documentaire qui lui sera consacré le 6 octobre prochain, le papa de Mila (6 ans) et Lily (4 ans) – nées grâce à la GPA – a commenté : "Je suis flatté car cela signifie qu'une chaîne croit que mon parcours a suffisamment marqué la télévision pour qu'on puisse en faire un rendez-vous en prime time."

Dans La Télé de Fogiel, les téléspectateurs retrouveront également les éclairages et les témoignages de Laurent Ruquier, Nicolas Canteloup, Christophe Dechavanne, Fabrice Luchini, Ariane Massenet, Anne-Elisabeth Lemoine, Pierre Lescure, Alain Duhamel, Doc Gyneco, Alexia Laroche-Joubert ou encore Matthieu Delormeau, le producteur du documentaire. "J'étais d'abord assez embarrassé qu'on les dérange pour parler de moi. Mais Matthieu Delormeau m'a dit qu'ils avaient accepté tout de suite. Je suis fier d'avoir tissé ces liens", a-t-il réagi.

Une interview à retrouver en intégralité dans TV Magazine, actuellement en kiosques.