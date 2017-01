Marc-Olivier Fogiel : Son "Divan" complètement plagié en Tunisie !

Mardi 17 janvier, Marc-Olivier Fogiel revient sur France 3 avec le premier numéro de la 3e saison du Divan consacré à Julien Clerc. En coulisses, la production de l'émission doit faire face à un souci inattendu : la nouvelle version du Divan ressuscitée en 2015 a été totalement plagiée par une chaîne tunisienne !

En effet, comme l'ont rapporté nos confrères de puremedias.com, Elhiwar Ettounsi diffuse depuis deux mois la copie parfaite du Divan intitulée Ma binetna, ce qui signifie "Entre nous". Dans ce plagiat complet (à un détecteur de mensonges près !), on retrouve évidemment le fameux divan rouge, le même décor, la même ambiance... et un Marc-Olivier Fogiel local en la personne d'Alaa Chebbi.

Naturellement, la chaîne France 3, les producteurs (Rachel Kahn, Et la suite... ! Prod) et Marc-Olivier Fogiel n'ont jamais donné leur autorisation pour que le Divan soit "adapté" de la sorte en Tunisie. Ainsi, selon nos confrères, les trois parties devraient déposer plainte très prochainement pour tenter d'obtenir le retrait de l'émission... Une plainte qui pourrait cependant n'être que symbolique, la chaîne Elhiwar Ettounsi étant coutumière de ces plagiats de concepts étrangers et ne versant jamais un centime aux ayant-droit.

La rançon du succès ?

Marc-O donne son avis sur Cyril Hanouna et Jean-Marc Morandini...

À quelques heures de son grand retour sur France 3, l'animateur de 47 ans s'est confié lors d'un entretien accordé à nos confrères du Parisien et il a notamment donné son avis sur deux stars des médias, Cyril Hanouna et Jean-Marc Morandini.

Interrogé sur les "excès" de l'animateur de Touche pas à mon poste (C8) actuellement dans le viseur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Marc-Olivier Fogiel – très ami avec le chroniqueur Matthieu Delormeau – a commenté : "Je suis mal placé pour en parler car je ne regarde pas son émission et n'en vois que les polémiques. Cyril est un super animateur de divertissement et il a des garde-fous autour de lui. Je ne fais pas partie de la meute."

En outre, accusé de façon tout à fait surprenante par Jean-Marc Morandini – lors de sa conférence de presse de juillet dernier – d'être à l'origine de ses déboires avec la justice, Marc-Olivier Fogiel a été une nouvelle fois invité à dire quelques mots sur ces accusations. "Les faits parlent d'eux-mêmes. Il a essayé de faire diversion mais cela a fait pschitt. C'est lui qui est poursuivi pour corruption de mineurs aggravée. Cette affaire a mis à jour un univers glauque qui n'est pas le mien."

À l'occasion de la 3e saison du Divan, le papa de Mila (5 ans) et Lily (3 ans) recevra des personnalités d'horizons très variés telles que Bernard Tapie, Luc Besson, Patrick Poivre d'Arvor, Teddy Riner, Bernard Kouchner, Roselyne Bachelot ou encore Anny Duperey.

Un entretien à retrouver en intégralité dans Le Parisien, actuellement en kiosques.