Marc-Olivier Fogiel : Son frère et sa soeur témoignent, il fond en larmes

Marc-Olivier Fogiel (49 ans) s'est montré très sensible lors de son passage dans Thé ou Café sur France 2 ce 3 novembre 2018.

En effet, son frère aîné, Jean-David, ingénieur de métier, et sa petite soeur Marianne, cardiologue, ont accepté d'évoquer l'enfance puis la nouvelle vie de leur célèbre frère depuis qu'il est papa. Des commentaires qui ont ému aux larmes l'animateur de RTL. "Marc-Olivier a toujours été extrêmement responsable. Ce qui caractérise Marco, c'est une force de caractère. Il ne va pas vous laisser avec un problème, jamais. Il ne fait pas les choses à moitié, il est intense", a tout d'abord indiqué sa cadette. Et son grand frère de compléter : "Depuis tout petit, je pense qu'il se voyait déjà grand et qu'il voulait être grand. C'est quelqu'un qui a de l'épaisseur, qui est solide. N'importe qui dans la famille peut l'appeler à deux heures du matin, il sera là. C'est un mec bien mais il est dans le contrôle quand même."

Et le même Jean-David de poursuivre : "Je pense que maintenant il est heureux, il ne l'a pas toujours été mais là il l'est. Sa priorité c'est sa famille. C'est un papa gâteau, il ne veut absolument pas rentrer dans une logique éducative contraignante, il laisse ça plutôt à son mari." Un avis partagé par sa cadette : "Il était incomplet sans être père, ça lui a permis d'être pleinement lui-même. C'est un papa protecteur, les petites dès qu'elles bougent un orteil, il fond en larmes donc il va falloir qu'il se cadre un peu !"

Lors de son entretien avec Catherine Ceylac, l'animateur du Divan (dont le dernier numéro avec Stéphane Bern a battu tous les records en fédérant 1.056.000 téléspectateurs, soit 12,9% du public entre 23h22 et 0h33 !) s'est également montré très émotif quand il lui a été demandé de se remémorer le tsunami qui a frappé l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka et l'Inde en décembre 2004, une catastrophe naturelle qui avait entraîné la mort de 250 000 personnes. A cette époque, la star était en vacances en Thaïlande et avait fait de son mieux pour venir en aide aux sinistrés. "J'ai fait des choses là-bas que je n'aurais pas dû faire parce que je n'étais pas capable de les assumer après-coup. On est porté par une espèce de nécessité vitale en pensant qu'on est à la hauteur parce qu'on est rescapé et qu'on est quasiment les seuls rescapés... et finalement il y a des gens dont c'est le métier d'aller aider les sinistrés, j'aurais pas dû, je ne regrette rien mais je saurai pas en parler aujourd'hui", a-t-il confié les larmes aux yeux.

Pour rappel, c'est alors qu'il venait promouvoir son best-seller Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (éditions Grasset) dans lequel il retrace son combat, avec son mari François, pour fonder une famille en ayant recours à la gestation pour autrui (ils sont les pères comblés de Mila, 7 ans et Lily, 5 ans) que Marc-Olivier Fogiel a été invité à se raconter.

