Marc-Olivier Fogiel : Son livre sur la GPA fait un carton malgré la critique

En écrivant Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (éditions Grasset), son livre qui retrace son combat, avec son mari François, pour fonder une famille en ayant recours à la GPA (ils sont les pères comblés de Mila, 7 ans ans et Lily, 5 ans), Marc-Olivier Fogiel espérait surtout "composer un tableau, le plus réaliste possible, de ces nouvelles familles qui font couler tant d'encre alors qu'elles ne demandent qu'à vivre heureuses", comme il l'écrit si bien.

S'il s'est heurté à de vives critiques, comme ce fut le cas ce samedi 20 octobre 2018 sur le plateau d'On n'est pas couché face au chroniqueur Charles Consigny, lequel a été recadré par une Muriel Robin très en colère, l'animateur et journaliste français n'a surtout reçu que des retours positifs, comme il l'avait justement confié lors d'un live pour Purepeople.com le 10 octobre dernier.

Deux semaines après la sortie de son livre, disponible depuis le 3 octobre, Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? est d'ailleurs un phénomène en librairie. Directement rentré en onzième position au classement L'Express, l'ouvrage de Marc-Olivier Fogiel démarre fort et interesse les Français puisqu'il fait actuellement partie des meilleures ventes.

Sur Twitter, le principal intéressé a tenu à remercier ses lecteurs. "Merci de vous intéresser aux parcours de ces familles et aux questions que cela pose", a-t-il écrit ce week-end.