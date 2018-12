Marc-Olivier Fogiel : Son obsession depuis le tsunami en 2004 qui l'a "fracassé"

Marc-Olivier Fogiel a été bouleversé par le tsunami qui a frappé l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka et l'Inde en décembre 2004, une catastrophe naturelle qui avait entraîné la mort de 250 000 personnes. C'est dans la foulée de ce désastre que l'animateur d'aujourd'hui 49 ans a pris une décision importante pour son avenir...

Interrogé dans Ça commence aujourd'hui sur France 2 par Faustine Bollaert ce 12 décembre 2018, l'animateur de 49 ans qui était en vacances en Thaïlande à l'époque a accepté de revenir sur cette expérience douloureuse. Celui qui recueille d'habitude les confidences des autres dans Le Divan (France 3) a expliqué : "Je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Je me suis retrouvé en Thaïlande au moment du tsunami en 2004, dans des conditions trop compliquées à raconter sur un plateau de télévision. Pour essayer de faire un peu simple : soit je faisais le choix de la mort, ce qui a été une vraie possibilité, je me laissais partir, soit je donnais un sens à ma vie et j'allais vers la vie."

Et l'animateur d'On refait le monde et d'RTL Soir d'ajouter avec une très grande honnêteté sur son état psychique d'alors : "Je suis rentré du tsunami fracassé. J'ai eu besoin de médecins pour me remettre d'aplomb, pour pouvoir affronter les caméras de télévision et je n'avais plus qu'une seule obsession, celle de devenir père."

C'est alors qu'il venait évoquer son combat pour devenir père par le biais d'une gestation pour autrui (GPA) – un combat retracé dans son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (éditions Grasset) – avec son mari François que Marc-Olivier Fogiel, papa de Mila, 7 ans et Lily, 5 ans, a évoqué ce douloureux passé.

Nous vous proposons de (re)découvrir cette séquence dès à présent dans notre player !