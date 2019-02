Marc-Olivier Fogiel surpris et ému par son compagnon François "très fier" de lui

Samedi 23 février 2019, Marc-Olivier Fogiel était l'invité d'Isabelle Ithurburu dans l'émission Bonsoir ! sur Canal+. A cette occasion, alors qu'il défendait son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (Grasset) et son combat pour la reconnaissance des enfants nés grâce à une gestation pour autrui (GPA), l'animateur à succès de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL (mais aussi du Divan sur France 3 !) a eu l'immense surprise de voir son discret compagnon François Roelants prendre la parole publiquement...

En effet, celui qui est aussi l'heureux papa de Mila (7 ans) et Lily (5 ans) – nées de mère porteuse aux Etats-Unis – est dans un premier temps revenu sur l'envie de paternité du couple. "Je crois qu'on avait ce point commun, c'était cet instinct de paternité, quelque chose de très naturel qu'on ne peut pas expliquer. Je crois que lui et moi on a toujours su qu'un jour ou l'autre on serait pères. On s'est retrouvés sur cette idée", a-t-il assuré.

François Roelants a ensuite évoqué le combat médiatique de son célèbre compagnon qu'il a épousé à Paris en décembre 2013. Il a commenté avec beaucoup d'honnêteté : "Au début, j'ai eu peur. J'ai eu peur de la médiatisation de notre famille, j'ai eu peur de menaces ou d'attaques parce qu'on en a déjà eues par le passé." Et le photographe de poursuivre, plus positif : "Après, quand j'ai eu les retours, les messages qu'on a reçus, les très nombreux messages qu'il a reçus... Cette crainte que j'ai eue, elle a été assez vite effacée par la fierté (...) Je suis très très fier de lui, je crois qu'il me regarde là, et voilà... qu'il continue, très longtemps."

Face à ce message inattendu, Marc-Olivier Fogiel (49 ans) a évidemment eu le plus grand mal à cacher son émotion. "Wow ! On avait évoqué l'idée, au moment de la sortie du livre, de faire un peu de promotion ensemble. Il avait toujours refusé de le faire donc je suis d'abord surpris de le voir là... Je suis ému oui", a-t-il réagi les larmes aux yeux.

