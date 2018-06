Marc-Vivien Foé : Son fils de 22 ans en prison, le prête agressé lui pardonne

Marc Foé, 22 ans, fils du défunt international de football camerounais Marc-Vivien Foé, a été condamné mercredi 6 juin 2018 à cinq ans d'emprisonnement ferme par la cour d'assises de Lyon, pour vol à avec arme et séquestration. Il encourait jusqu'à trente ans derrière les barreaux. Impliqué à ses côtés dans l'agression d'un prêtre à son domicile, le 28 novembre 2015 à Genay (Rhône), Sofiane Bardot, 20 ans, a été condamné à la même peine en tant que coauteur de la séquestration, mais il a été acquitté du chef de violences volontaires avec arme. Le procureur Vincent Le Pannerer avait réclamé douze ans de réclusion criminelle contre Sofiane Bardot, et huit ans contre Marc Foé.

On estimé que le pardon accordé aux deux accusés par le père Luc Biquez expliquait probablement la clémence du verdict. "Je ne peux qu'espérer que vous trouverez un chemin plus cohérent et plus droit. Pour ce qui est de moi, je ne vous en veux pas. J'espère que vous puissiez en prendre une réelle conscience et pas seulement avec des mots faciles", avait déclaré le curé de Genay mardi à la barre, en se tournant vers les deux accusés.

Deux ans et demi auparavant, cet homme d'église avait été attaqué alors qu'il rentrait dans son presbytère. Les deux agresseurs, qui ont affirmé ignorer la qualité de prêtre de leur victime, cherchaient un coffre-fort. Menotté, les mains dans le dos, le religieux avait été frappé à coups de poing et avec la crosse d'un pistolet. La scène avait duré au moins une heure et demie, selon les enquêteurs de la gendarmerie. Les deux assaillants avaient été mis en fuite par une alarme, en embraquant comme butin quelques pièces de collection.

Face à ses proches et à sa victime, Marc Foé a reconnu les violences infligées au prêtre. Après avoir nié tout au long de l'instruction judiciaire, Sofiane Bardot a aussi fini par admettre sa présence, mais uniquement pour la fouille de l'appartement.

Cette condamnation vient mettre fin à trois jours de procès largement marqué par un débat autour du parcours de Marc Foé. Son père, foudroyé sur le terrain par une crise cardiaque "a perdu la vie devant les caméras du monde entier". "Il avait 8 ans. Cet événement a bouleversé son parcours", a soutenu son avocat, Alexandre Plantevin. Né à Lille, alors que son père jouait au RC Lens, le jeune homme a été balloté d'un pays à l'autre, en suivant la carrière du célèbre milieu défensif des Lions indomptables du Cameroun. Une enfance qui a basculé après le décès du joueur au stade de Gerland, le 26 juin 2003, lors d'une rencontre entre le Cameroun et la Colombie pendant la Coupe des Confédérations.

Selon son défenseur et un expert psychologue, Marc Foé souffre aussi des conséquences d'une grave agression à coups de batte de base-ball en Angleterre, qui lui vaut de porter une prothèse en titane à la place des os du front. Le jeune homme, qui vivait au domicile de sa mère Marie-Louise, près de Neuville-sur-Saône, au nord de Lyon, avait également commis plusieurs délits en 2015. C'est là qu'il a croisé l'itinéraire tout aussi chaotique de Sofiane Bardot, né dans un milieu défavorisé et abandonné par son père. Bardot a eu un parcours de délinquant plus marqué, avec sept condamnations à son casier judiciaire, dont deux pour violences aggravées.

"Le pardon a été accordé. Ils étaient très jeunes. C'est une peine d'apaisement, d'espérance", a réagi de son côté Laurent Bohé, l'avocat du prêtre.