Marcia Cross et son cancer de l'anus : "Beaucoup de honte à ce sujet"

"Une nouvelle moi", voilà ce que clame Marcia Cross pour expliquer où elle en est dans la vie après que les médecins lui ont diagnostiqué un cancer de l'anus. L'actrice de 57 ans, passée par des rayons et de la chimiothérapie, va aujourd'hui beaucoup mieux et se fait porte-parole des victimes de cette maladie.

"Je veux aider à mettre fin au stigmate qui entoure le cancer de l'anus. J'ai eu vent de beaucoup d'histoires de survivants de ce type de cancer et plusieurs personnes, des femmes surtout, étaient trop embarrassées pour préciser de quel cancer elles souffraient. Il y a beaucoup de honte sur le sujet. Je veux aider à mettre fin à cela", assure l'ancienne interprète de Bree Van De Kamp dans la série Desperate Housewives.

Marcia Cross a été diagnostiquée en novembre 2017 après une banale visite de routine chez son gynécologue qui avait alors décidé d'effectuer une rectoscopie. Par la suite, l'actrice avait dû se soumettre à deux biopsies avant d'être mise sous rayons et chimiothérapie pendant six semaines. "Effectuer une opération n'était pas recommandé, ce qui a été un soulagement. C'est préférable de préserver les muscles du sphincter. Avoir été informée de cela a fait de moi une grande fan de l'anus maintenant ! (...) À chaque fois que je vais aux toilettes, je me dis : 'C'est génial ! Merci mon corps'", blague-t-elle.

Un an et demi après sa rémission et alors que les chances de récidive sont faibles, Marcia Cross admet que la maladie l'a changée. Même si le traitement est "brutal" et peut être long, elle invite tout le monde à faire attention à son corps car lorsqu'il est décelé très tôt, le cancer de l'anus se traite vite et bien. "Si quelque chose ne va pas, écoutez votre corps et parlez à votre médecin. Ne laissez rien passer. C'est un cancer qui se soigne très bien s'il est dépisté tôt, comme le mien", ajoute-t-elle. Et la star de préciser que des saignements, des douleurs, des démangeaisons ou des grosseurs sont des signes à surveiller...

Thomas Montet