Marco Verratti séparé de la mère de ses enfants : "Il peut tout se passer"

Le PSG affronte Manchester United au Parc des Princes, mercredi 6 mars 2019, pour le match retour du huitième de finale de Ligue des Champions, avec l'ambition de faire aussi bien qu'à l'aller. Les Parisiens s'étaient imposés 2-0 sur la pelouse d'Old Trafford. Marco Verratti fait partie des valeurs sûres de l'équipe de Thomas Tuchel, d'autant plus en l'absence de Neymar, toujours blessé - mais aperçu en grande forme au carnaval de Rio.

Le footballeur italien de 26 ans a fait parler de lui en novembre dernier pour une affaire extra-sportive. Le milieu de terrain avait été arrêté en état d'ébriété sur le périphérique parisien, un écart de conduite sur lequel il revient au cours d'une interview accordée au Parisien. Si Marco Verratti assume la responsabilité de ses actes, il demande malgré tout un peu plus de clémence. "On joue au football, mais, parfois, les gens oublient que nous sommes aussi des êtres humains. On a des jours de repos, on peut sortir avec des amis, la famille, se défend-il. Quand ça m'est arrivé, j'étais à un anniversaire, j'avais bu un peu plus que la limite autorisée." "J'ai des enfants, ça m'a fait comprendre des choses. Et je ne recommencerai plus", assure-t-il.

Papa de deux garçons, Tommaso et Andrea, Marco Verratti confirme au Parisien qu'il n'est plus en couple avec leur maman, l'Italienne Laura Zazzara. Les jeunes parents ne s'affichent plus ensemble depuis de longs mois déjà, alors que leur petit Andrea a soufflé sa première bougie le 28 janvier dernier. "La vie est comme ça, il peut tout se passer", confie-t-il. Une épreuve qu'il prend avec philosophie : "J'ai commencé à être mature dès mes 19 ou 20 ans, quand j'ai eu mon premier fils. il m'a changé. J'ai deux enfants magnifiques. Ce sport te fait grandir plus vite."

Cette situation de papa célibataire explique pourquoi Laura Zazzara n'apparaissait pas dans la vidéo publiée par Marco Verratti, sur Instagram, pour le premier anniversaire d'Andrea.