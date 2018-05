Mareva Galanter, Arielle Domsbale... Les nouvelles "Parisiennes" enchantent

Les Parisiennes version 2018 sont arrivées. Mareva Galanter, Arielle Dombasle,Inna Modja et Helena Noguerra reforment ce groupe de femmes pop et jazz qui a tant marqué les années 1960-1970 dans un spectacle musical mêlant chant, danse, produit par Laurent Ruquier.

Plongées dans une ambiance vintage, l'ancienne Miss France (1999) et compagne d'Arthur, la chanteuse, comédienne et femme de Bernard-Henri Lévy, l'interprète du tube French Cancan et l'actrice notamment vue dans Fiston et L'Arnacoeur revisitent des succès pop et drôles de l'époque, le tout avec la mise en scène moderne et décalée de Stéphane Jarny.

Lors de la grande première organisée le 24 mai 2014 aux Folies Bergère, à Paris, où le spectacle est programmé jusqu'au 3 juin prochain avant une tournée, les spectateurs ont ainsi pu découvrir les nouvelles Parisiennes. Proposant un show girly et sexy durant plus d'une heure, Mareva Galanter, Arielle Dombasle, Inna Modja et Helena Noguerra reprennent une quinzaine de titres des années yé-yé signés Claude Bolling, entourées de quatre danseurs. Ce soir à St Tropez, Il fait trop beau pour travailler, On n'a vraiment plus rien à se mettre, L'argent ne fait pas le bonheur, La salade... défilent tout comme les tenues portées par les quatre artistes. Alain Chabat et Philippe Katerine s'invitent à la fête, en vidéo, sur Un tout petit pantin.

A la sortie de cette grande première, les spectateurs livrent leurs premières impressions. Le Parisien, présent, a notamment recueilli celui d'Aline, conquise : "C'était très sympa, original et très frais, c'est un spectacle dynamique avec de jolis tableaux." Un enchantement partagé sur Twitter.

Les Parisiennes, jusqu'au 3 juin 2018 aux Folies Bergères, puis en tournée.