Maréva Galanter et Alessandra Sublet, pirates de charme devant EnjoyPhoenix

Pour son 25e anniversaire, Disneyland Paris continue de voir les choses en grand. Hier, dimanche 14 mai, les visiteurs du plus grand parc d'attractions d'Europe ont eu la surprise de voir débarquer sur le ponton d'un galion amarré devant le château de la Belle au Bois Dormant toute l'équipe du film Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar venue célébrer la sortie au cinéma du cinquième opus de la célèbre saga. Le producteur Jerry Bruckheimer, les réalisateurs Joachim Ronning et Espen Sandberg, les comédiens Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Orlando Bloom, Geoffrey Rush et Javier Bardem, sans oublier l'inénarrable capitaine Jack Sparrow, Johnny Depp avaient fait le déplacement.

Apparue sur scène après un véritable show où 25 danseurs et acrobates – grimés en pirates fantômes – ont escorté un navire en perdition, l'équipe du film a salué la foule et répondu à quelques questions avant de se rendre au milieu des fans pour signer nombre d'autographes ou faire des selfies souvenirs. Tous se sont ensuite rendus au Gaumont Disney Village pour l'avant-première européenne du film retransmise simultanément dans une dizaine de salles IMAX à travers toute l'Europe.

Outre l'équipe hollywoodienne emmenée par Johnny Depp, de nombreuses personnalités françaises ont répondu à l'appel de Disney et profité de ce week-end Pirates. Ainsi, la toujours divine Maréva Galanter était de la partie, tout comme Alessandra Sublet ou encore la pétillante Cécile de France. Sur le tapis rouge, on a également croisé Éric Judor, la youtubeuse EnjoyPhoenix (sans son amoureux), Joyce Jonathan, Jean-Philippe Doux (chroniqueur d'Il en pense quoi Camille), mais aussi l'inséparable trio formé par Franck Gastambide, Sabrina Ouazani et Malik Bentalha. Natoo était quant à elle avec son chéri également youtubeur LeKemar, non loin d'autres confrères de YouTube tels qu'Amixem et Sundy Jules.

À la tombée de la nuit, tout ce petit monde s'est retrouvé devant le château pour l'une des grandes nouveautés du 25e anniversaire de Disneyland Paris, Disney Illuminations, un grand spectacle de sons et lumières avec effets pyrotechniques et, pour la première fois, la présence de Jack Sparrow dans le cadre d'une incroyable bataille navale avec son bateau, le Black Pearl.

Outre la sortie du film La Vengeance de Salazar le 24 mai, c'était aussi l'occasion pour Disneyland de faire monter l'impatience des fans de Pirates des Caraïbes face à la réouverture très attendue de la nouvelle mouture de l'attraction. Celle-ci est prévue pour le 24 juillet avec de nombreuses surprises au rendez-vous, dont la présence de Sparrow dans plusieurs scènes incontournables de l'attraction.

Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar dans les salles le 24 mai prochain