Mareva Galanter et Helena Noguerra : "Parisiennes" colorées face à Kendji Girac

Toutes les générations d'artistes ont participé à ce programme culte de France Télévisions. On le sait, Patrick Sébastien aime mélanger les genres et il a bien raison. Ainsi pourra-t-on voir sur la scène des chanteurs de la nouvelle vague tels que le groupe L.E.J, Hoshi, Kendji Girac, Kimberose ou encore Trois Cafés Gourmands. Seront également présents des artistes connus de toutes les générations : Daniel Guichard, Marc Lavoine, Thomas Dutronc, Dany Brillant, Julien Clerc, François Feldman, Cali. Sans oublier "Les Parisiennes" (Inna Modja, Arielle Dombasle, Mareva Galanter et Helena Noguerra) qui apporteront leur dose de glamour au programme.

Bien sûr, il n'y aura pas que des chanteurs qui feront le show. Les humoristes Olivier de Benoist et Charles Nouveau joueront des sketchs issus de leur spectacle.

Daniel Guichard mis à l'honneur

Daniel Guichard a été l'invité fil rouge de l'émission. Il a interprété son nouveau single Si j'avais su qu'il a écrit et composé. Une chanson qui sonne comme une réflexion, un mea culpa sur les erreurs de la vie.

Son nouveau spectacle, Jusque-là ça va ! – expression que le chanteur emploie souvent sur scène lorsque tout se passe bien – débutera le 17 novembre à Béziers, tout près de chez lui. Une date qui coïncide avec son anniversaire puisque Daniel Guichard fêtera ses 70 ans le 21 novembre prochain. Un événement qu'il célébrera dans la salle mythique de l'Olympia qu'il occupera cinq soirs de suite avant de partir sur les routes de France et de Belgique à partir de janvier, pour trente spectacles.