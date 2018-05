Mareva Galanter, maman de Manava : Ce qu'elle aime faire avec sa fille...

Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, Mareva Galanter raconte son quotidien, essentiellement tourné vers sa fille Manava, née de son union avec l'animateur Arthur, en 2015. "Je suis debout tous les matins entre 6h30 et 7 heures, même pendant les vacances, explique-t-elle. Ça me laisse deux ou trois heures pour moi, pour me préparer. Je suis pourtant une grosse dormeuse, mais c'est un rythme que j'ai pris maintenant que ma fille va à l'école, et j'aime ça."

Elle chante et essaye de reproduire les chorégraphies

Des journées bien remplies qui ne l'empêchent pas de partager des moments de complicité avec sa petite fille, comme elle le confie ensuite : "Depuis que Manava est née, je prends beaucoup de temps pour elle. Je privilégie mes soirées aussi. Elle n'a que 2 ans et demi mais m'accompagne le plus possible, que ce soit au marché ou au parc, où nous allons donner du pain aux canards."

Après la sortie de l'album en avril dernier, Mareva Galanter et ses partenaires de chant, Arielle Dombasle, Inna Modja et Helena Noguerra, se produiront aux Folies Bergères à partir du 24 mai 2018. A quelques semaines de la première, les répétitions s'enchaînent sous l'oeil attentif de Manava : "Elle chante et essaye de reproduire les chorégraphies du show, confie sa mère. Il lui arrive aussi de fouiller dans mon sac à la recherche d'un rouge à lèvres pour se maquiller !"