Mareva Galanter partage une photo de jeunesse : Elle n'a pas changé !

Mareva Galanter a été très gâtée par la nature ! Si elle a été sacrée Miss Tahiti en 1998 puis Miss France en 1999, ce n'est pas pour rien. L'ex-reine de beauté de 39 ans l'a d'ailleurs encore prouvé en se montrant nostalgique sur les réseaux sociaux. Ce samedi 20 octobre 2018, elle a partagé une sublime et ancienne photo d'elle, qui a séduit de nombreux internautes.

C'est sur son compte Instagram que Mareva Galanter a publié cette fameuse archive. On peut y admirer l'ancienne Miss France plus jeune en Polynésie. Plus ravissante que jamais, cette dernière posait avec une grosse orchidée dans les cheveux. "Le temps passe si vite", a-t-elle écrit en légende de cette image signée du photographe Dominique Petras.

Totalement sous le charme de cette publication, les internautes n'ont pas manqué de complimenter Mareva Galanter. Si Marine Lorphelin (Miss France 2013) a liké la photo, la chanteuse Inna Modja a montré toute son admiration. L'animateur Arthur, de son côté, a validé l'archive de sa compagne, avec qui il a accueilli sa petite fille Manava, née le 5 août 2015.