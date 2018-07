Margot Robbie : Bombesque sur la plage, entre deux baisers avec son chéri

Revigorée par le joli succès de Moi, Tonya, et avant de repartir vers de nouveaux projets avec son amoureux et partenaire de business, Margot Robbie s'est accordé quelques vacances.

Le 18 juillet dernier, la belle Australienne et son époux Tom Ackerley ont été vus en train de prendre du bon temps avec des amis sur une plage au Costa Rica. Le couple marié depuis deux ans déjà semblait plus amoureux que jamais, échangeant quelques doux baisers sous le soleil couchant ou se tenant par la main avant d'aller affronter la houle.

Sublimissime sur la plage costaricienne, Margot Robbie arborait un maillot une-pièce noir on ne peut plus classique. Mais l'efficacité était au rendez-vous pour la blonde propulsée star avec Le Loup de Wall Street. Sortant de l'eau telle une sirène, la bombe fera assurément l'unanimité auprès de ceux qui découvriront ces photos exclusives. Et ce n'est pas le beau Tom qui nous contredira.