Margot Robbie célèbre sa nomination aux Oscars avec son frère (très) canon

Sur son compte, la belle blonde révélée en 2013 dans Le Loup de Wall Street a posté la même photo. "Mon petit frère et moi il y a 15 heures à peine. Pas de meilleur endroit pour recevoir une nouvelle aussi excitante, avec mes amis proches et ma famille, que mon pays natal", a-t-elle écrit. L'actrice concourt dans la catégorie meilleure actrice face à Sally Hawkins (La Forme de l'eau), Meryl Streep (Pentagon Papers), Frances McDormand (Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance) et Saoirse Ronan (grande favorite pour Lady Bird).

Quelques heures avant d'apprendre qu'elle était nommée aux Oscars 2018 (cérémonie qui se tiendra le 4 mars prochain à Los Angeles), Margot Robbie avait assisté à l'avant-première de son film à Sydney en compagnie du réalisateur Craig Gillespie.