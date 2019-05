Margot Robbie divine épaules dénudées, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt

Le lendemain de sa standing ovation au Festival de Cannes après la montée des marches, Quentin Tarantino avait rendez-vous ce 22 mai 2019 pour l'incontournable photocall de son film Once Upon a Time... in Hollywood avec ses acteurs : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Un trio de stars éblouissant sur la Croisette !

Brad Pitt et Leonardo DiCaprio connaissent tous les deux bien Quentin Tarantino : le premier a tourné avec lui dans Inglourious Basterds, présenté à Cannes il y a neuf ans – alors qu'il était encore en couple avec Angelina Jolie –, tandis que le second a joué le grand méchant dans Django Unchained. Cependant, c'est la première fois qu'un réalisateur réunit les deux stars dans un même film et, manifestement, le courant est bien passé.

L'alchimie était aussi forte avec Margot Robbie, divine dans sa robe blanche Chanel, hippie chic, de quoi s'accorder à merveille avec le film qui se déroule à la fin des années 1960. L'actrice australienne a eu le plaisir de retrouver son partenaire du Loup de Wall Street, long métrage de Martin Scorsese qui l'a fait connaître au grand public. C'est néanmoins la première fois qu'elle donne la réplique à Brad Pitt mais ils semblent avoir noué une belle complicité depuis le tournage. Dans Once Upon a Time... in Hollywood, elle incarne Sharon Tate, à l'époque épouse de Roman Polanski et enceinte, sauvagement assassinée par les membres de la secte de Charles Manson. Lors de la conférence de presse, Tarantino a déclaré ne pas avoir présenté sa version au réalisateur du Pianiste, mais il a glissé à quel point il admirait son travail.