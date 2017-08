Margot Robbie méconnaissable : La bombe métamorphosée et enlaidie

Dans la famille des métamorphoses ahurissantes, nous demandons Margot Robbie. La star australienne a abandonné son air sexy pour plonger dans un nouveau personnage aux antipodes de ce qu'elle est : la reine Elizabeth Ier. La célèbre monarque du XVIe siècle, connue pour son visage dur, sa pâleur extrême, ses cheveux roux et son nez busqué, a jadis été incarnée par Jean Simmons, Cate Blanchett, Judi Dench ou encore Helen Mirren. Margot Robbie sera la prochaine à lui donner vie sur grand écran, dans le film Mary Queen of Scots.

Oubliez la Margot Robbie incendiaire du Loup de Wall Street ou la schizophrène sexy et délurée de Suicide Squad. Adieu peau de pêche et nez adorable, l'actrice australienne de 27 ans a les cheveux roux et frisés, le front large et dégagé, le teint blafard et boursoufflé d'imperfections et une bosse sur le nez. Complètement méconnaissable, Margot Robbie a opéré une métamorphose radicale et pour le moins efficace, à en juger les premières photos d'elle sur le tournage à Londres.