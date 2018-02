Margot Robbie (Moi, Tonya) : Pourquoi elle aime tant travailler avec son mari...

C'est l'unes des pépites cinématographiques les plus attendues de cette saison des récompenses. Mercredi 21 février 2018, le film Moi, Tonya sort dans les salles françaises. Réalisé par Greg Gillespie, ce biopic osé retrace le parcours et la vie chaotique de l'Américaine Tonya Harding, première patineuse à avoir réalisé un triple axel en compétition avant d'être mêlée en 1994 à la sordide agression de sa rivale Nancy Kerrigan, peu de temps avant les JO d'hiver.

Dans le rôle titre, l'actrice Margot Robbie livre une prestation bluffante, attendrissante et culottée. À tel point qu'on en oublierait presque que le personnage qu'elle joue fait partie des personnalités les plus détestées d'Amérique. Cela ne l'a en tout cas pas empêchée de décrocher sa première nomination à l'Oscar, bien au contraire.

Le 15 janvier dernier, la sublime Australienne était ainsi à Paris pour assister à l'avant-première du film et Purepeople.com était là pour l'interviewer. De l'interprétation d'un personnage aussi controversé que celui de Tonya Harding à la préparation physique et émotionnelle que demandait un tel rôle (elle s'entraînait au patin à glace quatre jours par semaine pendant six heures d'affilée), Margot Robbie s'est également confiée sur son partenariat avec celui qui est son mari à la ville, Tom Ackerley.

En 2014, le couple avait ainsi lancé sa propre société de production, LuckyChap Entertainment, maison qui est aujourd'hui dirigée avec une poignée de proches amis. Margot Robbie cumule donc les casquettes, puisqu'elle a produit Moi, Tonya. Tombée en amour devant le scénario, elle qui n'avait pas tout de suite compris qu'il s'agissait "d'une histoire vraie, avec une vraie personne", elle s'est ensuite mise à la recherche de son réalisateur et a trouvé en Greg Gillespie le metteur en scène rêvé. Mais cette aventure n'aurait surtout pas pu se faire sans son époux. Des étoiles dans les yeux, Margot Robbie nous a expliqué pourquoi le fait de travailler avec Tom Ackerley ne comportait que des avantages... Regardez dans notre vidéo ci-dessus !

Moi, Tonya, avec aussi Allison Janney et Sebastian Stan.

