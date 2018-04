Margrethe II de Danemark : 1er anniversaire après la mort d'Henrik, en famille

Dans une scène, toute la force du clan : veuve à l'heure de fêter son 78e anniversaire le 16 avril 2018, la reine Margrethe II de Danemark a pu compter sur la présence réconfortante et galvanisante de (presque) toute sa famille, en particulier de ses huit petits-enfants, pour l'apparition traditionnelle au balcon en ce jour de célébration.

Si le prince héritier Frederik manquait à l'appel, étant en déplacement au Groenland, tous les autres étaient bien présents : la princesse Mary avec ses quatre enfants – le prince Christian (12 ans), la princesse Isabella (11 ans le 21 avril), le prince Vincent et la princesse Josephine (7 ans) – d'une part, le prince Joachim et la princesse Marie avec les quatre leurs – le prince Nikolai (18 ans, qui s'illustre depuis peu en tant que mannequin) et le prince Felix (15 ans), issus du premier mariage de Joachim, et le prince Henrik (9 ans le 4 mai prochain) et la princesse Athena (6 ans). La dernière fois que tous avaient été ainsi réunis, c'était pour les obsèques du prince Henrik, mari de la reine Margrethe, mort le 13 février et inhumé une semaine plus tard. Rompant avec la tradition, c'est au palais d'Amalienborg, à Copenhague, et non au balcon de celui de Marselisborg, paisiblement posé au bord de la baie d'Aarhus, qu'avait lieu ce moment de communion avec le public. Sans doute la souveraine n'avait-elle guère à coeur de passer du temps dans cette résidence (utilisée essentiellement l'été, mais aussi pour les vacances de Noël et de Pâques) sans son défunt époux, qui aimait particulièrement leurs retraites à la campagne...

Peu après les funérailles du prince Henrik, qu'elle a perdu quelques mois après leurs cinquante ans de mariage, la reine Margrethe II avait adressé un message chargé d'émotion à ses compatriotes, solidaires de sa douleur : "Pour moi et ma famille, avait-elle écrit, il a été profondément émouvant de ressentir la chaleur et la sympathie qui ont afflué de toutes les parties de la société danoise concernant la mort et les funérailles du prince Henrik. Toutes les belles fleurs qui ont été déposées spontanément aux endroits où le prince aimait être, les milliers de personnes, venues de près comme de loin, qui ont bravé le froid de l'hiver pour rendre au prince un dernier hommage dans la chapelle du palais de Christiansborg, et les innombrables messages de sympathie que nous avons reçus nous ont profondément touchés et nous aident à traverser cette période difficile. Pour tous ces beaux témoignages de sollicitude et de compassion, ma famille et moi-même souhaitons exprimer nos plus sincères remerciements à tous les Danois." Ils étaient encore très nombreux, dans la capitale, à lui manifester leur attachement par leur présence par centaines aux abords du parvis du palais, occupé par la Garde royale.