Maria Menounos se découvre une tumeur au cerveau quand sa mère souffre du cancer

Le sort s'acharne sur la pauvre Maria Menounos. Lors d'une récente interview pour le magazine People, la vedette du petit écran américain a révélé qu'elle était en train de prendre soin de sa mère, à qui les médecins ont diagnostiqué un cancer du cerveau au stade 4, quand elle a découvert qu'elle-même souffrait de graves problèmes de santé !

C'est au mois de février dernier que l'animatrice télé et radio a commencé à ressentir les premiers symptômes alarmants. "Sur les plateaux, je faisais des malaises et j'avais des maux de têtes. J'avais du mal à articuler quand je parlais, et beaucoup de difficultés pour lire le prompteur en face de moi", a-t-elle expliqué.

Inquiète, la pétillante brunette est donc allée passer des examens qui ont révélé une tumeur au cerveau, de la taille d'une balle de golf ! Alors que tout le monde aurait paniqué face à un tel diagnostic, celle qui a incarné Julia dans Les Frères Scott a eu une toute autre réaction. "Je n'ai pas pleuré, en fait, ça m'a fait rire. C'est complètement surréaliste et incroyable ! Ma mère a une tumeur au cerveau... et moi aussi ?", a-t-elle raconté.

Avec le soutien de son compagnon de très longue date Keven Undergaro, à qui elle s'est fiancée l'an dernier, elle a pris rendez-vous avec un brillant chirurgien pour qu'il lui retire la tumeur, le jour de son 39e anniversaire. Il aura fallu sept heures en tout pour qu'il lui ôte 99,9 % de la tumeur, qui était heureusement bénigne. "Il a dit qu'il y avait six à sept % de chance pour qu'elle revienne, mais je m'en inquiéterai au moment venu", a-t-elle ajouté après avoir passé six jours à l'hôpital.

La belle et courageuse Maria Menounos est désormais de retour chez elle où elle a retrouvé sa maman Litsa, dont la dernière IRM était aussi porteuse de bonne nouvelle puisque son cancer est resté stable. La journaliste qui a travaillé pour la chaîne E!Entertainment, et les émissions Extra et Access Hollywood voit cette expérience comme "une bénédiction" qui lui a permis de se rapprocher encore plus de sa famille et de ré-évaluer les objectifs de vie qu'elle s'était fixé.

Coline Chavaroche