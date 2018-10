María Pedraza : Qui est la bombe des séries "Elite" et "La Casa de Papel" ?

C'est la nouvelle coqueluche du petit écran espagnol et l'une des nouvelles stars de Netflix. Son nom est María Pedraza. Pour l'heure, son nom est relativement inconnu du grand public. Pourtant, vous avez déjà pu voir son regard fuyant et magnétique créer quelques étincelles au sein du casting de La Casa de Papel. La jeune femme y incarnait Alison Parker, la fille du diplomate britannique qui figure parmi les otages de ce casse spectaculaire orchestré par le Professeur.

Second rôle dans la série à succès Netflix, María Pedraza est aujourd'hui la tête d'affiche d'un nouveau show distribué par l'incontournable plateforme de streaming. La jeune actrice de 22 ans est en effet l'une des vedettes de la série Elite, qui vient tout juste d'être mise en ligne sur Netflix. Le pitch : un lycée privilégié voit son ordre bousculé par l'arrivée de trois boursiers issus de la classe populaire. Sur fond de lutte des classes et peinture de la société comme de l'adolescence, cette série de 8 épisodes a reçu un accueil critique dithyrambique, après avoir notamment fait le buzz en recrutant, en plus de María, deux autres acteurs de La Casa de Papel et non des moindres : Miguel Herran et Jaime Lorente, les interprètes de Rio et de Denver, deux des casseurs du show hispanique.

Star montante, María Pedraza a notamment suscité un certain engouement sur les réseaux. Et notamment sur Instagram, où elle compte pas moins de 1,3 million d'abonnés. On y découvre de nombreuses photos, essentiellement d'elle, que ce soit au détour de gala glamour, ou de photos de vacances où la bombe pose en bikini et parfois topless. Côté coeur, elle garde le mystère sur sa vie amoureuse. On la voit proche de quelques hommes, dont Itzan Escamilla (qui incarne Samuel dans Elite) et Pol Momen, le beau gosse avec qui elle avait joué dans le romantique Amar. Mais rien ne nous dit qu'un des deux est plus qu'un ami pour elle...