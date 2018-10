Maria Sharapova en couple avec un millionnaire : Les vacances qui confirment

Depuis sa rupture avec Grigor Dimitrov en juillet 2015, Maria Sharapova a laissé le soin à son ex de faire parler de ses amours avec sa relation avec Nicole Scherzinger. Pourtant, la joueuse de tennis russe de 31 ans aurait bien des confidences à livrer si elle acceptait de s'épancher sur le sujet "Alexander Gilkes".

La jolie blonde de 1,88 mètre qui a signé son grand retour sur le circuit WTA en 2018 après sa suspension pour dopage est devenue inséparable de ce millionnaire britannique de 39 ans qui est le cofondateur et président de Paddle8, une maison de vente aux enchères en ligne. D'abord photographiés main dans la main en mars dernier à Beverly Hills alors qu'ils visitaient une galerie d'art, la sportive et l'entrepreneur ont passé quelques jours de vacances dans les Cotswolds, chic campagne anglaise. Si l'un et l'autre n'ont pas publié de photos ensemble sur Instagram, mais bien séparément, le même cadre a suffi au Daily Mail pour y voir la confirmation d'une romance.