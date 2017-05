Maria Sharapova et le beau Lucas Pouille, complices, pour une soirée demesurée

Le jeune et beau tennisman français Lucas Pouille était plutôt bien entouré à la soirée Evian Oversize, organisée ce mardi 23 mai dans le 9e arrondissement de la capitale.

Le charmant sportif de 22 ans, qui a rejoint l'équipe d'ambassadeurs de la marque Evian – Stan Wawrinka, Maria Sharapova et la jeune golfeuse Lydia Ko – au mois de février dernier, a retrouvé les autres égéries de la société d'eau minérale pour une soirée démesurée sur la terrasse des Galeries Lafayette.

Les représentants de la marque, qui mise sur la jeunesse intérieure, n'étaient pas les seuls à assister à cet événement puisque les belles Camille Cerf, alias Miss France 2015, et Malika Ménard, alias Miss France 2010, comptaient aussi parmi les célèbres invités.

Ils étaient en tout plus d'une centaine, triés sur le volet, à être venus assister au lancement de la nouvelle campagne Live Young, ce soir-là. Cette année, la saga Evian a mis l'accent sur un monde démesuré vu à travers les yeux d'un bébé.

Pour maximiser son audience, le groupe a eu la bonne idée de s'associer avec le géant du partage de photos et vidéos Snapchat et de lancer lancer une collection capsule avec le site Rad.co, en plus de leur traditionnelle campagne d'affichage.

La terrasse des Galeries Lafayette, redécorée aux couleurs d'Evian, propose aussi au grand public des animations en partenariat avec la marque, notamment un mikado et un puzzle géant ainsi qu'un tricot avec les bras. Vous avez jusqu'au 29 mai prochain pour aller les découvrir !

Coline Chavaroche