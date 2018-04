Maria Zurita, cousine de Felipe VI, maman à 42 ans : bébé est né prématuré

Alors que le roi Juan Carlos Ier d'Espagne a déjà eu le bonheur de devenir huit fois grand-père par ses trois enfants, sa soeur cadette l'infante Margarita de Bourbon le découvre pour la première fois à 79 ans : sa fille Maria Zurita, 42 ans, a accouché dans la nuit du 28 avril 2018 de son premier enfant, un petit garçon.

Le bébé conçu par fécondation in vitro, dont la cousine du roi Felipe VI avait déjà révélé le sexe, est né prématuré, à 7 mois et demi de grossesse. "Le travail a commencé alors que Maria se trouvait chez une amie et le bébé, qui pesait 1,7 kilo, va bien mais devra rester un moment en incubateur", précise le site de l'hebdomadaire Hola!, qui révèle l'information.

Second enfant de la duchesse de Soria et de son mari Carlos Zurita, physicien renommé, Maria Zurita y Borbon, dont le frère Alonso n'a pas d'enfants, avait officialisé sa grossesse auprès du même magazine en novembre 2017, précisant avoir eu recours à une FIV après avoir essayé depuis une année de tomber enceinte, sans succès. Heureuse d'enfin attendre un enfant, elle avait dévoilé le sexe du bébé tout juste quelques jours avant d'accoucher : "Mon garçon et moi. Parce que c'est UN GARÇON !", écrivait-elle avec beaucoup d'enthousiasme le 17 avril en légende d'une photo publiée sur Instagram mettant en scène ses rondeurs de future maman. Elle était alors loin de se douter, très certainement, que l'accouchement surviendrait aussi vite.

En fait, elle tablait même sur plusieurs semaines, comme on peut l'observer dans une autre publication Instagram, partagée le 25 avril à l'occasion de l'anniversaire de sa chienne adorée, Zeta : "Aujourd'hui, tu as 3 ans ma petite Zeta. Trois années où tu as rempli ma vie de bonheur et d'affection. Dans quelques semaines, nous partagerons toutes ces bonnes vibrations avec le bébé, je sais que tu en prendras soin et que tu le protégeras comme si c'était le tien. Je ne saurais t'aimer plus que ça !", écrivait-elle en l'honneur de sa jolie petite femelle teckel.

On ne doute pas que cette polyglotte professionnelle - elle est diplômée en traduction et interprétation - pourra compter sur la présence réconfortante et de tous les instants de Zeta d'ici à ce que bébé soit suffisamment vaillant pour rentrer à la maison.

Très secrète quant à sa vie privée, on ne connaît pas à Maria Zurita de relation sentimentale.