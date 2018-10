Mariage d'Eugenie d'York : Sa robe a coûté plus cher que celle de Meghan Markle

Seulement cinq mois ont séparé les mariages du prince Harry et celui de sa cousine Eugenie. Deux noces royales données en la même chapelle St George et complétées d'une procession en carrosse dans Windsor. Difficile alors de ne pas comparer les deux événements ! Pourtant, le mariage d'Eugenie d'York du vendredi 12 octobre 2018 et celui de la duchesse de Sussex diffèrent grandement sur un point : le budget alloué à la robe de mariée.

La princesse Eugenie a épousé Jack Brooksbank dans une robe signée du duo de créateurs Peter Pilotto et Christopher De Vos. "La robe qu'a portée Eugenie pour ses noces est une oeuvre d'art vestimentaire, a commenté Hamish Shephard, fondateur du site anglais spécialisé Bridebook, selon le Daily Mail. La nature et la complexité du tissu sur-mesure, la construction et la quantité de détails viennent également avec le prix d'une oeuvre d'art."