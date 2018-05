Mariage d'Harry et Meghan : Charlotte de Cambridge, l'autre star du jour !

La princesse Charlotte de Cambridge serait-elle la digne nièce de son oncle le prince Harry, capable d'être aussi mignonne que facétieuse ? Membre de l'escouade de dix enfants chéris choisis par Harry et Meghan Markle pour contribuer à la réussite de leur mariage samedi 19 mai 2018 à Windsor, la fille du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge n'a pas volé la vedette au couple, mais il s'en est fallu de peu !

Alors qu'elle vient de fêter son troisième anniversaire en début de mois et reprenait le rôle de flower girl qu'elle avait déjà rempli l'an passé au mariage de Pippa Middleton, aidant avec brio à porter le voile long de cinq mètres de la robe Givenchy de la mariée, la fillette a une fois de plus attiré le regard du public et conquis son coeur.

Sage comme une image pendant l'heure qu'a durée la cérémonie, la petite soeur du prince George et - depuis peu - grande soeur du prince Louis a ensuite signé un coup d'éclat en s'installant sur la banquette arrière de la voiture au moment du départ : de là, elle a magnifiquement tiré la langue, comme les photographes ont pu l'immortaliser ! Un moment pas sans rappeler le même geste de la part du prince Harry à peu près au même âge, au balcon de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour qui marque l'anniversaire de la reine.

Lever de jambe sur les marches de la chapelle St George, coucou trop chou au landau Ascot au moment où il partait avec à son bord les jeunes mariés pour leur procession à travers Windsor, ou encore vol à la dérobée d'une page du programme du prince Harry, Charlotte est vraiment un phénomène !

Elle a aussi brillé par sa complicité avec les autres enfants partageant ses missions, à savoir, outre son frère George : Florence van Cutsem, Zalie Warren et Jasper Dyer, dont le prince Harry est le parrain, et Remi Litt et Rylan Litt, dont Meghan est la marraine, ainsi qu'Ivy et les jumeaux Brian et John, les trois enfants de Jessica Mulroney, amie intime de l'Américaine.