Mariage d'Harry et Meghan : La duchesse débarque sur les réseaux sociaux

Après y avoir renoncé à toute existence, voici venue l'heure de la résurrection de Meghan Markle sur les réseaux sociaux ! Cinq mois après avoir supprimé ses comptes Facebook, Twitter et Instagram par suite de ses fiançailles avec le prince Harry et en prévision de son entrée dans la famille royale britannique, l'ex-actrice américaine, désormais épouse du fils cadet du prince Charles et duchesse de Sussex, a été ajoutée aux réseaux sociaux communs du duc et de la duchesse de Cambridge et d'Harry. Logique. Et réactif.

A peine les jeunes mariés se remettaient-ils des émotions de leur journée et se préparaient-ils à faire la fête avec leurs proches à Frogmore House que le palais de Kensington mettait déjà à jour ses outils de communication. Ainsi la photo de profil et la bio des comptes Twitter et Instagram qu'ils utilisent ont-ils été modifiés, quelques heures à peine après que le mariage d'Harry et Meghan a été proclamé par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby.

"Compte officiel du duc et de la duchesse de Cambridge, du duc et de la duchesse de Sussex [les titres octroyés par Elizabeth II à Harry et Meghan, NDLR] et de leur Fondation royale, basée au palais de Kensington", peut-on désormais lire, tandis que la précédente photo (Kate, William et Harry bandeau sur la tête lors du lancement de leur campagne Heads Together en faveur de la santé mentale) a été remplacée par une image qui s'imposait : Meghan avec le trio, en février 2018, lors de sa participation au tout premier forum de ladite Fondation royale. A l'époque, c'était une intronisation avant l'heure et ce premier engagement à quatre avait suscité dans la presse britannique le surnom de "Fab Four" jadis dévolu exclusivement aux Beatles.

En revanche, on attend encore la page dédiée à Meghan sur le site officiel de la monarchie. Dans la rubrique "la famille royale", la page du prince Harry a bien été mise à jour en "duc de Sussex", mais pas encore de trace de la duchesse. Cela ne saurait tarder.