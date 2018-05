Mariage d'Harry et Meghan Markle : Camilla Parker-Bowles avait des doutes...

Critiquée pour son look peut-être un brin too much lors du mariage d'Harry et Meghan Markle, Camilla Parker-Bowles est revenu sur l'événement qui a été suivi par plus de 2,5 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Mais pas pour commenter sa tenue...

La duchesse de Cornouailles était ce mercredi 23 mai 2018 en visite dans les studios de 5 News à Londres, pour les 21 ans du programme de Channel 5. Devant les journalistes, elle est revenue sur le mariage princier, qu'elle a trouvé "exaltant". Pourtant, comme semble très clairement le souligner la seconde épouse du prince Charles, cela n'était pas gagné. En ligne de mire, le clan de l'actrice américaine et notamment le cas médiatisé de Thomas Markle, le père de la mariée. Ce dernier avait commis l'erreur de laisser un paparazzi le "surprendre" en pleine préparation du mariage de sa fille, moyennant quelques deniers pour renflouer son compte en banque. Lorsque le stratagème a été révélé par la presse britannique, l'homme s'est retrouvé accusé de profiter des noces pour se faire de l'argent facile. Puis vinrent ces histoires de jalousie familiale, avec ses deux enfants aînés, nés d'un premier mariage, qui ont attaqué publiquement Meghan. C'est alors que Thomas, cardiaque, a dû se faire opérer, et a donc raté le mariage de sa princesse.

"On ne savait pas ce qui allait se passer après, commente Camilla comme s'il s'agissait d'un soap opera. Et puis tout s'est bien passé, a-t-elle reconnu ensuite. C'était une si belle journée, tout était parfait, y compris le temps, qui n'aurait pas pu être mieux. C'était une journée magnifique." Et d'ajouter : "C'est sympathique d'avoir quelque chose d'exaltant et inspirant, plutôt que déprimant."

Et ce malgré l'absence du père de Meghan, qui a ainsi été conduite à l'autel par Charles. "Malheureusement, mon père n'assistera pas à notre mariage. J'ai toujours pris soin de mon père et j'espère qu'il bénéficiera de l'espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa santé", avait fait savoir la nouvelle duchesse du Sussex, mettant fin à une incroyable série de retournements de situation.

Mais apparemment, le père décrié ne fait pas que se concentrer sur sa santé. Le site TMZ.com vient d'affirmer qu'il a été aperçu le lundi 21 mai dernier à un... Starbucks, frappuccino à la main, alors que Samantha, la demi-soeur de Meghan Markle, affirmait qu'il était encore à l'hôpital, en train de récupérer.