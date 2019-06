Mariage de Jesta et Benoît (Koh-Lanta) : première vidéo de la fête !

"Que d'émotions... À nos sourires vous pouvez voir que ce fut le plus beau jour de notre vie. Je n'ai jamais ressenti autant d'émotions en même temps, du stress, de l'adrénaline, de l'excitation, de la fierté et bien sûr de l'amour. Nous vous partageons ces moments inoubliables en vidéo condensés grâce au talentueux vidéaste @ymproductions_weddings car ce qui fut magique, c'est bien le fait de partager toutes ces ondes positives avec tous les invités, nos amis, nos familles on aurait aimé tous vous inviter mais bon le budget aurait vraiment explosé ahah donc voilà c'est cadeau en attendant la suite qui arrive bientôt. On vous aime", ont écrit Jesta et Benoît en légende de cette jolie vidéo de mariage.

Les anciens aventuriers de Koh-Lanta sont aux anges ! Il faut dire qu'ils nagent en plein bonheur. Après avoir célébré leur mariage, Jesta et Benoît attendant avec impatience l'arrivée de leur premier enfant, un petit garçon dont le prénom a déjà été révélé : Juliann. Ce n'est désormais plus qu'une question de jours...