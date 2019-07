Mariage de Katharine McPhee et David Foster : Les premières photos dévoilées

Katharine McPhee et David Foster se sont mariés le 28 juin 2019, au cours d'une cérémonie organisée à Londres, en l'église de South Kensington. Peu de photos de ce grand événement avaient fuité sur les réseaux sociaux. Seule la robe volumineuse, en tulle blanc, de l'actrice de 35 ans avait été en partie dévoilée. Le 4 juillet 2019, les deux époux ont simultanément dévoilé les photos prises par Vogue le grand jour. L'occasion d'observer de plus près les tenues des mariés.

Clin d'oeil à Céline Dion

Comme à son habitude, David Foster était très élégant, en simple costume noir, noeud papillon et pochette blanche. Sur les photos de la cérémonie publiées par Vogue, le producteur canadien de 69 ans apparaît tout sourire, dans ce costume signé Stefano Ricci. On apprend également que la superbe robe de Katharine McPhee est une création spécialement conçue pour l'occasion, par le couturier new-yorkais Zac Posen. "J'ai vraiment fait confiance à Zac Posen pour faire ma robe de mariée. Je savais qu'il allait faire de mon rêve une réalité. Je lui avais envoyé quelques images de Grace Kelly. J'adore sa beauté classique et son élégance simple. Zac m'a dit qu'il voulait incorporer notre amour pour la musique dans la robe, donc une des chansons de David a été inscrite dans le dos, The Colour of My Love, que Céline Dion a écrite à René Angélil pour leur mariage. C'est une relation que David a toujours admirée", a précisé l'actrice de comédie musicale à nos confrères.

Plus de 150 invités étaient présents, dont les cinq filles du marié (qui a été marié quatre fois auparavant), Allison, Amy, Sara, Erin et Jordan. "C'était super d'avoir la fille très talentueuse de David, Jordan, qui est déjà une styliste émérite, pour m'aider dans les essayages", a confié Katharine McPhee. Roger Federer était également présent lors de cette belle union. Soulignons également la beauté de l'immense pièce montée à six étages du mariage, blanche et bordée de roses pâles.

Après leur union, Katharine McPhee et David Foster se sont envolés vers l'Italie, pour leur lune de miel. C'est d'ailleurs dans la péninsule que le producteur avait demandé la main de sa compagne, avec une bague de fiançailles en émeraude. Les jeunes mariés ont commencé à se fréquenter au printemps 2017, après plus de dix ans d'amitié. On leur souhaite le meilleur.