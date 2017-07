Mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo: Mariés somptueux et défilé de VIP

Ils se connaissent depuis toujours et se sont dit oui pour toujours : Lionel Messi et Antonella Roccuzzo, qui se connaissent depuis leur plus tendre enfance et forment un couple depuis 2008, sont désormais mari et femme. Le couple a célébré son mariage dans sa ville d'origine commune, Rosario, en Argentine, vendredi 30 juin 2017.

L'effervescence était totale, vers 19 heures (heure locale) aux abords de l'hôtel Pullman City Center, où avaient lieu les noces et où des journalistes du monde entier (pas moins de 157 !) étaient à l'affût, lorsque le footballeur star de 30 ans et sa compagne âgée de 29 ans sont apparus et se sont amoureusement embrassés. Dans les bras du buteur argentin du FC Barcelone, la mariée était resplendissante, sublimée par la robe conçue par la créatrice catalane Rosa Clara - qui habille les stars et avait réalisé la robe de mariée de la reine d'Espagne, rappelle l'AFP.

Leo Messi et Antonella, cousine du meilleur ami d'enfance de celui qu'on surnomme "La Pulga", se sont mariés sous le regard de cinq témoins - leurs frères et soeurs -, de leurs deux beaux enfants, Thiago (4 ans) et Mateo (un an et demi), et de pas moins de 260 invités en tout, réunis dans un salon de l'hôtel, qui accueillait cérémonie civile, sous la houlette du juge Gonzalo Carrillo Herrera, et noce. Thiago était assis entre ses parents lors de cette cérémonie toute simple au cours de laquelle l'artiste Abel Pintos a chanté le titre Sin principio ni fin.

260 invités au mariage, un défilé devant les photographes

Parmi les plus remarquables convives figuraient naturellement son coéquipier du Barça Gerard Piqué et son épouse la chanteuse Shakira, sur laquelle on pouvait compter pour ambiancer la soirée en interprétant quelques chansons. Même si, pour l'animation musicale, Lionel Messi avait prévu tout ce qu'il fallait pour avoir sa dose de cumbia, genre musical qui a ses faveurs, en enrôlant plusieurs artistes et groupes, dont la chanteuse argentine Karina, alias La Princesita, fiancée de Sergio Agüero, le groupe Rombai et le groupe Marama, que Luis Suarez, venu avec sa femme Sofia Balbi, a contribué à lancer.

Les coéquipiers en club, actuels ou passés, et en sélection nationale argentine du marié étaient légion, arrivés au fur et à mesure lors des 72 heures qui précédèrent le mariage, dans un défilé de jets privés : Carles Puyol et sa compagne Vanesa Lorenzo, Xavi Hernández et Nuria Cuniller, Cesc Fábregas et Daniella Semaan, Samuel Eto'o et sa femme Georgette, Angel Di Maria et sa femme Jorgelina, Ezequiel Lavezzi et sa compagne Yanina Screpante... En voisins brésiliens, Neymar et Dani Alves ont fait le déplacement le jour venu. Quant à Iniesta, maître à jouer du Barça, il était excusé, étant devenu papa dernièrement. Même les petites mains du club, masseurs, préparateurs physiques et responsables de la logistique, ont participé à la fête.