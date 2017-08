Mariage de Lionel Messi : Ses amis footballeurs aussi riches que radins...

L'argent du foot, les montants des transfers comme les salaires des joueurs, scandalise des millions de personnes ! Elles seront peut-être écoeurées d'apprendre que ces athlètes ne sont, en plus, pas forcément généreux. Lionel Messi l'a découvert lors de son mariage, auquel de nombreuses et richissimes stars du ballon rond ont assisté...

L'info est signée MARCA ! Le site espagnol fait une révélation étonnante sur les noces de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo, célébrées le 30 juin dernier dans la ville de Rosario, en Argentine. Le couple a convié 260 proches, dont plusieurs footballeurs. Le Brésilien Neymar Jr, son nouveau collègue argentin au PSG Angel di Maria, Gerard Piqué et son épouse, la chanteuse Shakira, et le Camerounais Samuel Eto'o Fils figuraient, entre autres, sur la liste d'invités.

Plutôt que de recevoir des cadeaux de mariage pour eux, les Messi ont demandé à leurs amis de contribuer à une cagnotte destinée à l'organisation Techo, oeuvrant dans les quartiers pauvres des pays d'Amérique latine. La somme de 9562 euros a été reversée à l'association, une somme importante et utile, mais également modique au vu des célébrités sollicitées.

Pour ne rien arranger, MARCA précise que Gérard Piqué a dépensé 11 000 euros dans un casino de Rosario, le soir même du mariage.

La "triste" nouvelle n'a pas empêché Lionel Messi de profiter de vacances en famille à Saint-Barthélemy, avant le début de la pré-saison 2017-2018. Son collègue du Barca Luis Suarez, lui aussi en famille, était également du voyage !