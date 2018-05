Mariage de Meghan Markle avec le prince Harry : Avant lui, les hommes de sa vie

Si les amour(ette)s du prince Harry ont passionné des années durant la presse du coeur, captivée par ses grandes histoires (avec Chelsy Davy et Cressida Bonas) autant que par ses flirts et béguins hypothétiques, Meghan Markle a connu un parcours sentimental beaucoup moins exposé médiatiquement. Retour sur ce que l'on en sait aujourd'hui, dans la vidéo que Purepeople.com vous propose ici.

A 36 ans, Meghan Markle a trouvé son prince charmant. Pour lui, elle a renoncé à sa carrière d'actrice et va retenter l'expérience du mariage après l'échec de ses premières noces avec le producteur Trevor Engelson, dont elle a divorcé en 2013 après neuf ans de relation, dont deux sous le régime marital. Un nouveau départ, plus de vingt ans après ses premiers émois amoureux...

Récemment, le premier boyfriend de celle qui allait devenir plus tard l'héroïne de la série Suits s'est fait connaître : il s'appelle Joshua Silverstein, a aujourd'hui 37 ans et, hasard ou coïncidence, est un comédien reconnu à Los Angeles. C'est d'ailleurs au cours d'un stage d'été de théâtre d'un mois en 1995, à l'été des 14 ans de Meghan, qu'ils se sont connus et ont vécu ce qui ressemble à un amour de vacances.

Des années après, c'est avec un avocat, Joe Giuliano, que Meghan Markle aurait connu sa première histoire sérieuse, pendant deux ans. Mais celle-ci n'a pas refait surface. En revanche, sa longue relation avec le producteur Trevor Engelson (qui a produit notamment Remember Me, film dans lequel Meghan fait une apparition face à Robert Pattinson) est tout à fait concrète : une histoire d'amour née en 2004 qui a donné lieu à des fiançailles en 2010, un mariage - les pieds dans le sable en Jamaïque - en 2011 et un divorce en 2013. Une ancienne amie intime de l'actrice américain regrette amèrement qu'il en ait été ainsi...

Passée la rumeur d'une idylle avec le golfeur Rory McIlroy, c'est du chef canadien Cory Vitiello que meghan Markle Cory Vitiello. Une romance compliquée qui prendra fin précisément au moment où Harry entre en scène. The one.