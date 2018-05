Mariage de Meghan Markle et du prince Harry: Qui a décroché une invitation VIP ?

Plus que trois jours avant le royal wedding le plus attendu de l'année. Samedi 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry se diront "I do" devant 1 200 invités venus du monde entier lors d'une cérémonie qui se tiendra à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Les noces religieuses seront suivies d'un déjeuner au domaine puis d'une grande fête donnée par le prince Charles à Frogmore House. Là-bas, quelque 600 convives triés sur le volet pourront déguster le gâteau de mariage.

Selon les dernières rumeurs, Elton John et Ed Sheeran pourraient chanter au cours de la réception. Il faudra également s'attendre à la présence de plusieurs autres célébrités du show business.

D'après la presse américaine, Meghan Markle a invité trois de ses partenaires de la série Suits. Il y aura ainsi son mari à l'écran Patrick J. Adams, mais aussi Gabriel Macht (alias Harvey Specter) et Sarah Rafferty (interprète de Donna Paulsen dont les fans ont remarqué, via Instagram, qu'elle était en Europe depuis quelques jours). L'une des proches amies de l'ex-actrice de 36 ans, Priyanka Chopra (dont la série Quantico a été brutalement annulée après trois saisons), a de son côté confirmé qu'elle avait reçu son invitation, tout comme les Spice Girls, très heureuses d'assister aux noces après avoir reçu une invitation du frère de William.

Parmi les autres invitées de la mariée figurent la styliste Jessica Mulroney (arrivée du Canada en famille ce 16 mai), la créatrice Misha Nonoo et sans aucun doute la star du tennis Serena Williams ainsi que l'actrice Janina Gavankar. Autant de femmes très proches de Meghan Markle qui, à n'en point douter, ne seront jamais très loin de la mariée le jour J.