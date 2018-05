Mariage de Meghan Markle : Gaffe royale sur son père Thomas !

Au terme d'un rocambolesque et intense feuilleton qui se sera joué en l'espace de quelques jours, Meghan Markle a dû prendre acte de la défection de son père Thomas Markle pour son mariage avec le prince Harry, ce samedi 19 mai 2018 à Windsor, et solliciter son beau-père le prince Charles pour la mener jusqu'à l'autel de la chapelle St George. Seul hic : forfait, monsieur Markle figure bien au programme !

Au petit matin du jour J, le compte Twitter du palais de Kensington et le site officiel de la monarchie britannique se sont activés pour faire paraître un certain nombre d'informations cruciales : les titres de duc et duchesse de Sussex octroyés à Harry et Meghan par Elizabeth II, le détail de leurs alliances respectives et... le programme détaillé de la cérémonie religieuse conduite par le doyen de Windsor, David Conner, et de la célébration du mariage par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Un programme de vingt pages dont le nom de Thomas Markle n'a pas été effacé ! Un forfait trop tardif pour faire tout réimprimer...

"A l'entrée de la mariée, tout le monde se lève, lit-on en page 9. (...) La mariée, accueillie par le doyen de Windsor, avance en procession dans la nef, où elle est rejointe par son père, Monsieur Thomas Markle, qui l'accompagne à l'autel. Le marié et son témoin attendent."