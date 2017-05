Mariage de Pippa Middleton : Dernière répétition avec James et la famille

Comme tous les futurs mariés, Pippa Middleton et James Matthews connaissent l'adrénaline des dernières heures avant le grand jour : après de longs mois à y penser, depuis leurs fiançailles en juillet 2016, et à tout préparer, le couple s'est rendu une dernière fois ce vendredi 19 mai 2017 à l'église St Mark d'Englefield, où sera célébrée samedi 20 mai leur union.

La soeur de la duchesse de Cambridge, 33 ans, et le patron millionnaire d'un fonds d'investissement, 41 ans, sont désormais bien familiers avec les lieux, où ils ont multiplié les entretiens préparatoires avec le vicaire qui officiera samedi.

Pour cette ultime répétition sur le domaine privé d'Englefield House, ils n'étaient pas seuls : Michael et Carole Middleton, qui accueilleront la fête après la cérémonie religieuse dans leur jardin à Bucklebury, leur fils James, mais aussi Kate Middleton (venue au volant de son Range Rover) et ses enfants le prince George et la princesse Charlotte (avec leur nounou Maria Teresa Borrallo), qui doivent jouer le rôle de petit page et de demoiselle d'honneur - mission qui angoisse leur maman. Le futur marié avait à ses côtés son témoin, son frère Spencer Matthews.

Le petit groupe a pu, armé de parapluies, se préparer à ce qui l'attend demain puisque la météo s'annonce peu clémente... Jeudi, la dernière étape des préparatifs a eu lieu, avec un défilé de camions : matériel, traiteur, fleuriste.