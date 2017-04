Mariage de Pippa Middleton : George et Charlotte y seront, avec un rôle spécial

Le 20 mai prochain, Pippa Middleton, 33 ans, célébrera son mariage avec James Matthews, 41 ans, directeur d'un fonds d'investissement qu'elle fréquente depuis des années et avec qui la durable amitié a mué en un amour solide. Le couple a choisi de s'unir sur le domaine privé de la petite église rurale Saint Mark à Englefield, village du Berkshire situé non loin du fief du clan Middleton, Bucklebury. C'est là, dans le parc – abrité des regards – du manoir cossu acquis par Michael et Carole Middleton grâce à la fortune engendrée par leur société d'articles de fête Party Pieces, qu'aura lieu la grande fête qui suivra la cérémonie.

Les amoureux désirant des noces aussi intimes et privatives que possible, on parle d'un cortège d'invités relativement restreint – 150 personnes environ – pour un mariage dans la bonne société. Sur la guest list, la duchesse de Cambridge, soeur de la mariée, figure naturellement en bonne position, ainsi que son mari le prince William et leurs deux enfants : il vient d'ailleurs d'être révélé que le prince George (4 ans en juillet prochain) et la princesse Charlotte de Cambridge (qui aura fêté ses 2 ans quelques jours avant le mariage de sa tata), comme on pouvait s'y attendre, joueront un rôle spécial en cette journée spéciale.

Le neveu et la nièce de Pippa Middleton seront en effet petit page et demoiselle d'honneur, a fait savoir le palais de Kensington, annonçant par la même occasion la participation de Kate, William et Harry. Sans préciser toutefois si la duchesse Catherine serait demoiselle d'honneur – elle pourrait y renoncer de crainte de faire de l'ombre à sa soeur, qui avait joué ce rôle proéminent pour elle le 29 avril 2011 – ni si l'actrice américaine Meghan Markle sera présente. D'après de précédentes suppositions de la presse anglaise, Pippa, bien que très proche du prince Harry, n'aimerait pas que sa compagne vienne lui voler la vedette à son mariage et aurait édicté en ce sens une règle très stricte lui barrant la route des noces : "pas de bague, pas d'accompagnant", c'est-à-dire que ses invités sont priés de ne venir accompagnés que si leur relation avec leur partenaire a un caractère officiel (fiancés ou mariés), disait le faire-part...

Les proches de Pippa Middleton connaissent déjà les lieux puisque c'est en l'église Saint Mark, à une dizaine de kilomètres de la propriété des Middleton, que le clan s'était réuni pour la messe de Noël en décembre dernier. George et Charlotte seront donc en terrain connu lors du mariage célébré par le révérend Nick Wynne-Jones. Les proches du jeune couple se sont retrouvés récemment dans la maison de ville de James Matthews à Londres, dans le quartier de Chelsea, pour un dîner préfigurant le mariage. Depuis, Kate Middleton a rendu une autre visite à sa soeur, en toute discrétion le 6 avril, peu après leur escapade à Méribel pour l'enterrement de vie de jeune fille, vraisemblablement pour peaufiner certains détails du grand jour.