Mariage de Pippa Middleton : Jaguar, caviar, avion militaire... le grand luxe !

Samedi 20 mai 2017, c'était au tour de Pippa Middleton de se marier en grande pompe avec son amoureux, le financier James Matthews. La cérémonie s'est tenue dans la petite ville d'Englefield, à environ une heure et demi de Londres, en présence de membres de la famille royale britannique, et était suivie d'une somptueuse réception. Le Mail Online a tenu les comptes et lève le voile sur un mariage hors de prix...

Pour son mariage Pippa Middleton (33 ans) avait mis les petits plats dans les grands. Bien sûr, la noce était moins grandiose que celle de sa soeur aînée Kate, duchesse de Cambrigde et épouse du prince William, mais le budget était tout de même conséquent !

Arrivée en voiture avec son père Michael Middleton, l'heureuse mariée a fait forte impression dans une sublime robe signée Giles Deacon. Le créateur avait aussi réalisé une seconde robe fournie à la jeune femme, pour une facture totale de 46 000 euros. Quant à sa bague de mariée, un diamant Asscher de 3,5 carats, cela a coûté la modique somme de 230 000 euros ! Pippa, ressortie de l'église St Mark au bras de son mari, est montée à bord d'une exceptionnelle Jaguar Type E conduite par monsieur afin de se rendre à la grande réception donnée quelques kilomètres plus loin, à Bucklebury, sur le domaine de la famille Middleton. Le tout sous escorte policière...

Alors qu'un vin d'honneur avait lieu non loin de l'église, la réception donnée un peu plus tard, a réuni par moins de 300 convives, tous ayant reçu la stricte consigne de ne pas faire de photographies avec les téléphones portables, des invités logés sous un énorme chapiteau avec toit en verre. Au cours de la journée, les membres de l'assistance ont eu droit, entre le vin d'honneur et le dîner, à du vin pétillant issu du vignoble anglais Nyetimber à 90 euros la bouteille, du caviar offert par un millionnaire russe pour un montant de 46 000 euros, un repas en cinq plats comprenant notamment de l'agneau et une pièce montée de six étages réalisée par Fiona Cairns pour la somme de 17 000 euros. Côté animation, outre un orchestre de jazz, les convives ont eu droit à une démonstration de vol d'un avion Supermarine Spitfire de la Boultbee Flight Academy, prêté gratuitement ! Un spectacle auquel Meghan Markle, l'amoureuse du prince Harry, a pu assister de justesse.

Thomas Montet