Mariage de Pippa Middleton : Le témoin de James Matthews fait un bide...

On craignait le turbulent Spencer Matthews, mais le danger est venu d'ailleurs, au mariage de Pippa Middleton et James Matthews. Plutôt que son frère haut en couleur, figure de l'univers de la télé-réalité outre-Manche qu'on pressentait pour ce rôle, c'est à un ami de longue date que le financier de 41 ans avait choisi de faire appel en qualité de témoin lors de ses noces. Le grand public, lui, a été témoin des errements de l'heureux élu, dont le discours en l'honneur des jeunes mariés est loin d'avoir fait l'unanimité : "nul", "irrespectueux", graveleux ou encore pompé sur internet, il est tombé complètement à plat, accueilli par le silence un peu gêné de son auditoire, d'après le Daily Mail.

Tout ce qu'il ne fallait pas faire...

Comme il l'a lui-même raconté dans son speech de circonstance, avant que la fête batte son plein dans l'impressionnant palais de verre érigé dans le jardin de la famille Middleton à Bucklebury (Berkshire), Justin Johannsen connaît James Matthews depuis dix ans. "On a fait tellement de chemin ensemble depuis qu'il ne devrait probablement plus nous rester de cartilage dans les genoux", a-t-il noté, faisant allusion à leur pratique commune du sport (Justin faisait notamment partie de l'équipe cycliste de James et Pippa lors de la Race Across America en 2014), mais pas seulement, loin s'en faut. Il ne s'est ainsi pas privé de retracer avec un humour taquin quelques hauts faits mettant selon lui en évidence la "candeur" de son ami : James ado, sur sa mob, coursé par la police ; James pilote de Formule 3 allant demander du matériel à une équipe rivale ; James banquier à la Lloyds piégé par ses collègues qui l'envoyèrent sciemment dans un bar gay... Il est même allé encore un peu plus loin en racontant un peu d'un week-end en goguette entre célibataires, ce que des observateurs spécialisés dans l'art du mariage ont jugé douteux.

Mais ce sont surtout les parties plagiées de son discours qui ont fait réagir : certains passages de cette allocution de dix minutes ont clairement été adaptés de textes dénichés sur internet. Ainsi en est-il notamment d'une blague éculée sur les belles-mères et belles-filles, ou d'une autre sur la lune de miel... qui apparaît dans la rubrique "à éviter" du site spécialisé en discours de mariage thebestmanspeech.com.

Pippa ? Non, juste le chien.

Et quand il s'est adressé spécifiquement à la mariée, stupeur : "Et maintenant, l'amour de la vie de James : superbe, pleine d'énergie, loyale, à la voix douce, qui vient quand on l'appelle, mais ça suffit, j'en reste là pour l'épagneul de James, Rafa. Je suis ici pour parler de son amour, Pippa", a osé le témoin, un rapprochement entre le chien de son ami et la soeur de la duchesse de Cambridge qui n'est pas passé auprès des experts sollicités par le Daily Mail. "Quelle personne saine d'esprit pourrait avoir une telle idée ?", s'offusque Adrian Simpson, plume de discours de mariage pour de grands musiciens, des hommes politiques et des footballeurs, qui porte un regard sévère sur la prestation de Johannsen : "On dirait que ça a été monté à la dernière minute", juge-t-il. "Totalement à côté de la plaque", abonde Chris Tait, du site thebestmanspeech.com, particulièrement estomaqué par les gags indignes et l'embarras qu'a pu ressentir la mariée.

Heureusement, Justin Johannsen a aussi eu des mots plus doux pour le couple, "épatant", "l'image même de la perfection" : "Pippa et James ont un amour profond et instinctif l'un envers l'autre, a-t-il admiré en soulignant comment leur amitié née en 2009 en Écosse s'était finalement muée en amour. Je sais que James est d'abord tombé amoureux de ton cran et de ton esprit, puis il a succombé à ta beauté, tu le rends extrêmement heureux." Sans doute pas assez pour rectifier le tir.