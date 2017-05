Mariage de Pippa Middleton : Qui est son mari, James Matthews ?

Ce samedi 20 mai, Pippa Middleton a épousé son chéri James Matthews lors d'une cérémonie religieuse ayant eu lieu à Englefield, en Angleterre. La jeune femme de 33 ans, soeur cadette de Kate Middleton, s'était fiancée l'an passé. Découvrez-en plus sur l'heureux élu...

Âgé de 41 ans, James Matthews travaille depuis plusieurs années dans le monde de la finance, du côté de Londres. Il est la tête depuis 2001 de Eden Rock Capital Management, une société de conseil en investissements et qui gère des fonds spéculatifs, de quoi faire de lui un chanceux millionnaire... Le quadragénaire, ancien pilote de course professionnel sacré champion d'Europe de Formule Renaud à 18 ans, vient de base d'une famille très aisée puisque ses parents sont les propriétaires du luxueux hôtel Eden Rock, situé sur l'île de Saint-Barthélémy.

James Matthews a fréquenté dans sa jeunesse la même école que les princes William et Harry, à savoir le très prestigieux College Eton, et est également l'héritier du titre écossais Laird of Glen Affric. En outre, il s'investit sportivement dans diverses épreuves, à chaque fois au profit de la Michael Matthews Foundation. Cette association, qu'il préside, a été créée suite à la mort de son frère Michael, décédé en 1999 à 22 ans en descendant l'Everest (qu'il est le plus jeune Britannique à avoir gravi).

Avant de se marier à James, Pippa avait fréquenté l'ancien joueur de cricket de l'équipe d'Angleterre Alex Loudon et le courtier en bourse Nico Jackson.

Thomas Montet