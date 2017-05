Mariage de Pippa Middleton : Sublime robe glamour et invités de marque...

Pippa Middleton, la soeur cadette de Kate, s'est mariée religieusement ce samedi 20 mai 2017 lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la petite ville d'Englefield, en Angleterre. Malgré le choix d'un lieu à l'abri des regards indiscrets, les arrivées des mariés et de leurs convives ont été immortalisées en photo.

C'est dans la matinée que Pippa Middleton (33 ans) a épousé son chéri James Matthews (41 ans) lors d'un office religieux qui a eu lieu en l'église St. Mark's, à Englefield (dans le Berkshire, a environ 1h30 de voiture à l'Ouest de Londres). La jeune femme a été vue au bras de son père Michael Middleton – avec qui elle était arrivée en voiture décapotable – l'accompagnant jusqu'à l'autel. Elle était absolument divine dans une longue robe blanche en dentelle et coton de soie, à manches courtes, signée Giles Deacon, la tête ornée d'une tiare de Maidenhair Fern et d'un voile transparent de Stephen Jones et perchée sur des escarpins Manolo Blahnik. Un look glamour mais classique bien loin de l'aspect sexy qu'avait sa robe ivoire moulante lors du mariage de sa soeur aînée...

L'office a été célébré par le révérend Nick Wynne-Jones et plusieurs membres de la famille royale britannique avaient fait le déplacement. Les enfants de Kate, le prince George (3 ans) et la princesse Charlotte (2 ans), ont été sollicités, le premier comme petit page et la seconde s'occupant des fleurs au passage de la mariée. Les deux enfants étaient bien sûr accompagnés de leur maman et de leur père, le prince William, lequel était vu arrivant avec son frère le prince Harry. Parmi les invités, on a aussi pu voir Carole Middleton (la matriarche), James Middleton (le frère de la mariée), Meghan Markle (la fiancée du prince Harry), la princesse Eugénie et son compagnon Jack Brooksbank, la comtesse Philippa Hoyos, Roger Federer et sa femme Miroslava Vavrinec, Donna Air, Gary Goldsmith et sa fille Tallulah... Tout ce petit monde a porté un toast au champagne sur le domaine d'Englefield House avant de rejoindre la propriété des Middleton à Bucklebury. Une immense réception devant accueillir 300 personnes est prévue.

Pippa Middleton s'était fiancée James Matthews en juillet 2016 après une demande de monsieur lors d'une escapade à Lake District dans le Nord-Ouest de l'Angleterre.

Thomas Montet