Mariage du prince Harry avec Meghan : Avant elle, les femmes de sa vie

Si la vie amoureuse de Meghan Markle, jusqu'à sa rencontre avec son prince charmant, s'est déroulée dans un total anonymat et se limite à peu d'idylles - du moins d'après ce qu'on en sait -, celle du prince Harry, très exposée et non moins compliquée, n'a pas été un long fleuve tranquille. A elle seule, sa longue histoire tumultueuse avec Chelsy Davy l'illustre bien...

Après elle, d'autres sont passées dans la vie du fils cadet du prince Charles, mais peu ont résisté à la pression médiatique qu'induit une love story royale, à l'image de Florence Brudenell-Bruce et Cressida Bonas, deux très jolies blondes qui n'ont pas fait long feu.

Harry était pourtant près à se caser et commençait à faire savoir combien son célibat lui pesait. Finies, les années passées à papillonner, à faire la fête et à se voir prêter par la presse tout un tas d'amourettes, certaines avérées, d'autres beaucoup plus hypothétiques. Natalie Pinkham, de huit ans son aînée et qui est aujourd'hui encore une amie, Cassie Sumner, une aventure supposée d'un soir, Caroline Flack ou même les chanteuses Natalie Imbruglia, Camilla Romestrand, Mollie King et Ellie Goulding se croisent dans ce feuilleton palpitant.

Mais finalement, c'est une actrice d'outre-Atlantique qui remportera la palme... et le titre de duchesse de Sussex, conféré par la reine Elizabeth II au matin du mariage, samedi 19 mai 2018.