Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Ce que dit leur mot de remerciement

Après s'être procuré un des courriers, le compte Instagram Royal Letters diffuse le contenu du message rédigé par le prince Harry et Meghan Markle après leur mariage en mai 2018. Le courrier, frappé du sceau de Kensington Palace, contient également une photo des mariés faite par Alexi Lubomirski.

"Le duc et la duchesse de Sussex ont été submergés d'émotion par toutes ces incroyables gentilles cartes et lettres qu'ils ont reçues à l'occasion de leur mariage et sont très touchés que vous ayez pris la peine de leur écrire. Leurs Altesses Royales, qui ont grandement apprécié ce geste très attentionné de votre part, vous envoient leurs meilleurs voeux", peut-on lire.

Après la cérémonie religieuse, un dîner était organisé pour 200 invités à Frogmore House.