Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Ces dix enfants chéris à l'honneur...

Meghan Markle n'aura certes pas de demoiselles d'honneur ("bridesmaids") à proprement parler, comme le palais de Kensington l'a indiqué tout récemment en précisant que l'intéressée a souhaité ne pas faire de choix parmi ses meilleurs amies, mais il y aura bien des demoiselles à l'honneur lors de son mariage avec le prince Harry, le 19 mai 2018 à midi en la chapelle St George au château de Windsor. Agés de 2 à 7 ans, leur identité vient d'être officiellement dévoilée.

On tenait déjà pour acquis que le prince George et la princesse Charlotte de Cambridge, neveu et nièce du prince Harry, reprendraient le rôle qu'ils jouaient un an plus tôt au mariage de Pippa Middleton dans le Berkshire. Et effectivement, les deux aînés du prince William et de la duchesse Catherine figurent au nombre des pageboys (jeunes pages) et des flower girls (petites porteuses de fleurs) révélés par le palais de Kensington. A leurs côtés, on découvrira le jour venu cinq autres petites filles et trois autres jeunes garçons.

Les mariés pourront notamment compter deux filleules chacun : Florence van Cutsem (3 ans) et Zalie Warren (2 ans), dont le prince Harry est le parrain, et Remi Litt et Rylan Litt, dont Meghan est la marraine. Florence est la fille de Nicholas van Cutsem, l'un des plus proches amis de William et Harry, et Zalie celle de Jake Warren (et sa femme Zoe), fils de John Warren (directeur des écuries de la reine Elizabeth II) et filleul de Lady Di. Florence nous offrira-t-elle un moment aussi mémorable que sa cousine Grace van Cutsem, fille de Hugh Jr., qui, flower girl au mariage royal de William et Kate, s'était bouché les oreilles avec une moue exécrable pendant le baiser des mariés au balcon du palais de Buckingham ? Du côté de Meghan Markle, Ivy, la fille de 4 ans de Jessica Mulroney, amie intime de l'Américaine, sera également de la partie, tout comme ses frères, les jumeaux Brian et John, 7 ans, qui seront pages avec George... et avec Jasper Dyer, filleul d'Harry, fils de Mark Dyer - qui fut comme un second père et un mentor pour le prince - et de sa femme Amanda. A noter que le prince Louis de Cambridge, qui n'aura pas encore 1 mois au moment du mariage, ne sera pas présent.

Si des certitudes commencent à se dessiner du côté de la liste des invités, entre premiers rôles (comme le prince William, témoin annoncé de son frère cadet) et VIP (les Beckham, l'animateur James Corden, les Spice Girls...), il y a un cas qui focalise toute l'attention cette semaine : celui de Thomas Markle, le père de la mariée. Alors que le palais de Kensington avait annoncé sa venue - n'en déplaise à Thomas Jr., son fils, demi-frère de Meghan, qui prétendait qu'il n'était pas invité -, celle-ci est en suspens. L'intéressé avait commencé par changer d'avis et renoncer suite au scandale des fausses paparazzades dans lequel il a été impliqué (une supercherie pour laquelle sa fille Samantha a plaidé coupable), puis s'est ravisé... mais devait subir une opération du coeur ce mercredi ! Pas sûr qu'il soit en capacité physique d'être présent. A suivre...

Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, est quant à elle déjà arrivée au Royaume-Uni et sera au côté de sa fille dans les ultimes heures avant son mariage royal. Après une nuit dans le même hôtel, elle partagera sa voiture jusqu'à l'église.