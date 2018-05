Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Des cadeaux offerts revendus

Le mariage le plus attendu de l'année s'est déroulé le 19 mai 2018, celui du fils cadet de Lady Diana et du prince Charles et de l'ex-star de la série "Suits". Un marché parallèle s'est développé depuis avec la vente en ligne de cadeaux offerts lors du grand jour.

